В Красноярске отловили собак, покусавших 8-летнюю девочку на улице Глинки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отловили собак, которые напали на 8-летнюю девочку 18 октября на улице Глинки. Напомним, что около 18 часов вечера она вышла гулять во двор школы, а там на нее накинулась рассвирепевшая стая, отбить ребенка помогли очевидцы. Сейчас она идет на поправку.

Этот случай заставил мобилизоваться службы, ответственные за отлов бродячих животных. Как рассказали в администрации города, в течение прошлой недели с улиц города отловили 76 бездомных собак, в том числе 18 животных с территории, прилегающей к школе № 50 на Глинки. Большая часть собак действительно была с бирками на ушах, как говорили очевидцы. Всех осматривают специально приглашенные специалисты из краевой службы ветеринарного надзора. Обследовать собак и ставить им диагнозы будут с особой тщательностью и вниманием.

Всего с начала года в Красноярске подрядчики отловили и стерилизовали 2020 бездомных собак. По регламенту агрессивные остаются в приюте на пожизненное содержание. В настоящее время таких – 260, на их содержание из бюджета города каждый месяц выделяется 1 миллион рублей.