Красноярская модель в «окровавленном» платье у ЗАГСа устроила акцию против домашнего насилия

Красноярская модель в «окровавленном» платье устроила акцию против домашнего насилия у ЗАГСа. Фото: t.me/baldebut

Красноярка Галина Жданова устроила акцию против домашнего насилия в центре города. Девушка вышла с плакатом, на котором написано (перечеркнуто) «свадьба» и «домашнее насилие». Ранее мать двоих детей участвовала в «доширачной» фотосессии и выступала против кэтколлинга.

На своей странице в инстаграме Галина рассказала, что в последнее время к ней все чаще стали обращаться жертвы домашнего насилия. Тогда модель и решилась на проведение акции. Дата также выбрана неслучайно – к Хэллоуину, так как «во многих семьях ужас происходит каждый день».

Помимо акции у ЗАГСа Галина приняла участие в символической фотосессии. На кадрах она в белом свадебном платье позирует в окровавленной ванной.

- В Красноярске ко мне стали обращаться женщины с подобными случаями, они стали заложниками и жертвами. Они ищут поддержки и хотят быть счастливыми. Пусть мой фотопроект "Кровавая Свадьба" станет частью борьбы за их жизни и благополучие. Напишите мне! Или обратитесь за помощью к организациям и сообществам по всей России, которые готовы Вас защитить, - пишет Галина Жданова.

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