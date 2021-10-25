Одиннадцать базовых станций мобильной связи появились в малых населенных пунктах Красноярского края

Красноярский филиал «Ростелекома» построил 11 базовых станций в деревнях и поселках Красноярского края. Работы велись в рамках реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

«Ростелеком» реализует первый этап проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Он предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. В апреле этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Благодаря этому жители сел с численностью населения от 100 до 500 человек получат возможность пользоваться устойчивой мобильной связью и высокоскоростным интернетом по технологии LTE (4G).

«В Красноярском крае множество малых населенных пунктов, жители которых также, как и горожане, нуждаются в современной телекоммуникационной инфраструктуре. Кроме инвестирования собственных средств в ее развитие, “Ростелеком” участвует в реализации федеральных и региональных проектов, направленных на улучшение доступности и качества связи. Один из них — проект УЦН 2.0, в рамках которого жителям региона будут доступны возможности мобильной связи», — рассказал Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Базовые станции планируется подключать преимущественно волоконно-оптическими линиями связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Это гарантирует доступность онлайн-обучения, телемедицины, портала госуслуг и других электронных сервисов.

«В этом году малочисленные и труднодоступные населенные пункты края обеспечиваются услугами сотовой связи и мобильным интернетом за счет краевого и федерального бюджетов. Сотовая связь появится в десятках деревень и сел, а это значит, что 14 тысяч жителей края будут обеспечены качественной сотовой связью», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.

Базовые станции уже появились в поселениях Николаевка, Степняки, Хаерино, Архангельское Канского района; Нагорново Ачинского района; Чердынь, Московка, Верхний Ададым Назаровского района; Маловка Ирбейского района; Нижний Танай Дзержинского района и Малая Камала Рыбинского района. На очереди — завершение строительства еще 16 объектов. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.