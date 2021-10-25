В Красноярске за неделю составили 88 протоколов за отсутствие маски Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за минувшую неделю, с 18 по 24 октября, было составлено 88 протоколов за нарушение масочного режима. В администрации города рассказали: проведение рейдов по выявлению нарушителей не прекращались никогда. А сейчас, когда статистика пугает своим постоянным ростом, они даже усилены, проводятся каждый день. Вместе с сотрудниками мэрии выходят на проверку сотрудники полиции и Росгвардии. Проверяют соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания.

- Специалисты проинспектировали 325 объектов, из них 291 объект торговли и 34 остановочных пункта. На 161 объекте выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 550 бесед с горожанами, составили 88 протоколов, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.