В Красноярском крае скончался судья Сергей Моисеев. Фото: сайт администрации Ачинска

В Ачинске скончался судья городского суда в отставке Сергей Моисеев. Информация об этом появилась на официальном портале администрации города. «22 октября 2021 года на 63-году ушёл из жизни замечательный человек, посвятивший большую часть своей жизни юриспруденции - судья Ачинского городского суда в отставке Сергей Моисеев».

За плечами Сергея Моисеева служба в органах внутренних дел УВД Красноярского края. Затем он работал в должности судьи в Ачинском народном, а в последствии в городском суде, был депутатом ачинского городского Совета.

«Он отличался исключительным трудолюбием и был настоящим профессионалом своего дела. Его богатейший опыт, компетентность снискали заслуженный авторитет, уважение среди коллег по работе и многочисленных друзей. Добрую память об этом человеке и благодарность за его труд будут хранить многие жители города Ачинска» - говорится в некрологе.