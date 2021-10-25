В Красноярском крае в 1,6 раза выросла заболеваемость среди пожилых людей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжают расти показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности за последние две недели заболеваемость жителей края старше 65 лет увеличилась на 59,5% по сравнению с аналогичным периодом ранее. При этом процент привитых людей в этом возрасте не достиг и 50%, - сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

А ведь большинство людей в этом возрасте имеют заболевания, которые вносят их в группу риска. Напомним, что главные осложнения коронавирус дает на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему, иммунную систему и другие. Справиться с поражением легких возрастным пациентам намного сложнее, чем молодым.

Добавим, что согласно указу губернатора края с 1 ноября вводятся дополнительные ограничительные меры для жителей края: в общественные развлекательные и спортивные места будут допускаться только те, у кого есть сертификаты о прививках или перенесенном заболевании, но не позднее шести месяцев.