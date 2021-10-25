В Красноярске после перекрытия улицы Чкалова дороги встали в плотную пробку
Фото: Мария ЛЕНЦ
Утро понедельника в Октябрьском районе Красноярска обернулось плотной пробкой в районе Копыловского моста, в сторону центра города. Сервисы показывали до 7-8 баллов. Стояли Ладо Кецховели, Годенко, Копылова, Высотная, Свободный проспект. Причины – перекрытие в Николаевке маленькой улочки Чкалова.
Бетонные блоки установили здесь ночью – предупреждение было давно. Связано это с предстоящим строительством еще одной развязки с Николаевского проспекта и моста. Благодаря этой дороге жители Академгородка и Студгородка, а также Удачного смогут выезжать в центр города, минуя развилку Киренского и Копылова.
Закрытым этот участок будет в течение года – столько времени отводится на строительные работы. А пока автомобилистам придется искать другие альтернативы проезда.