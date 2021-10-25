В Красноярске женщина-пешеход сильно спешила и бросилась на машину. Стоп-кадр видео

В Красноярске на улице Партизана Железняка утром 25 октября сбили пешехода. Если бы не камеры уличного наблюдения, установленные как раз на доме рядом с пешеходным переходом, водителю иномарки долго пришлось бы доказывать, что он, в общем-то, не виноват. Так что повезло.

А ситуация такая: пешеходный переход возле остановки «Глазной центр». Женщина выходит из машины (возможно, из такси) в этот момент, когда на перекрестке уже загорается красный сигнал светофора для пешеходов. Но она отчаянно бросается через дорогу. Добегает до спасительного разделительного островка еще до того, как транспортный поток по четной стороне начинает движение.

Тут бы ей остановиться, но она продолжает мчаться вперед. По нечетной стороны ей пришлось уже лавировать между автомобилями. И когда до тротуара осталась уже пара метров, нарушительница оказывается на капоте иномарки. Водитель не смог увернуть – некуда, рядом ограждение. Остановился за секунду, вышел, чтобы помочь, но женщина поднялась и, хромая, перебралась через забор и продолжила путь. Правда, вернулась – видимо, водитель нашел нужные выражения, чтобы она села к нему в машину и дождалась приезда скорой помощи и ДПС.