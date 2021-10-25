В Красноярске навсегда изменилась схема движения на перекрестке Мичурина и Кутузова. Фото: сайт администрации города

В Красноярске с понедельника 25 октября изменилась схема движения на перекрестке улиц Мичурина и Кутузова. Здесь запретили левые повороты. На участке появились новые дорожные знаки «Движение прямо и направо». Двигаясь по улице Мичурина, автомобилисты не смогут свернуть налево в районе улицы Кутузова. Для поворота им нужно будет проехать по Маяковского (при движении от Октябрьского моста) либо по кольцевой развязке под путепроводом (при движении в сторону Октябрьского моста).

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети. По итогам мониторинга этот перекресток был признан местом повышенной концентрации ДТП. Для предотвращения аварийных ситуаций схему организации движения решено изменить. Новая схема действует с 25 октября 2021 года в постоянном режиме. Водителей просят быть внимательными к новой дорожно-знаковой информации.