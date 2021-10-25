В Красноярске на памятник героям авиатрассы «Аляска-Сибирь» представили 22 эскиза Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на пересечении улиц Березина и Аэровокзальной установят памятник героям авиатрассы «Аляска-Сибирь». Четыре месяца длился прием заявок на участие в открытом конкурсе по разработке эскизного проекта. Участниками конкурса могли стать российские и зарубежные проектные организации, архитекторы, дизайнеры, художники, конструкторы и скульпторы.

И вот сбор заявок завершился. Было подано 22 эскиза – наибольшее количество поступило из Красноярска, Москвы и Московской области, также заявились представители Санкт-Петербурга, Оренбурга, Иркутска, Братска. Сроки рассмотрения – с 20 октября по 10 декабря. Будет определена тройка победителей. Они получат: за первое место 100 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

В состав жюри конкурса входят представители профессиональных творческих союзов, общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, специалисты в области изобразительного искусства, архитектуры и истории.

Учредитель конкурса – министерство культуры Красноярского края. Организатор конкурса – краевой Дом искусств