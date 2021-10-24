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Происшествия24 октября 2021 12:17

Житель Красноярского края обокрал друга, впустившего его пожить

Все деньги потратил на алкоголь
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Житель Красноярского края обокрал друга, впустившего его пожить

Житель Красноярского края обокрал друга, впустившего его пожить

Фото: Мария ЛЕНЦ

В деревне Голубая Шушенского района 33-летний мужчина украл 20 тысяч рублей у своего друга, разрешившего пожить в доме. Как сообщает МВД по краю, мужчина написал явку с повинной.

33-летний мужчина пришел к своему знакомому и попросил пожить у него, так как идти тому было некуда. Приятель согласился помочь парню, и даже сказал, где обычно прячет ключ.

В доме гость увидел 20 тысяч рублей, лежащие на полке. Он взял деньги и потратил все на алкоголь. Хозяин дома заметил пропажу и позвонил в полицию. Поиски подозреваемого заняли меньше суток.

- В отношении мужчины следователем МО МВД России «Шушенский» возбуждено уголовное дело статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Житель Красноярского края обокрал друга, впустившего его пожить. Видео: МВД по Красноярскому краю