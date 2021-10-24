В Красноярском крае за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 573 случая Фото: ИВАНОВА Диана

24 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 573 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 126 779 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 435 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 111 932 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 22 человека. Общей сложности от болезни скончались 6 365 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 790 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 554 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 833. Проведено тестов на коронавирус всего 3 901 694, из них за последние сутки 10 809, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.