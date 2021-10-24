В Красноярске на острове Отдыха открылись городошные корты. Фото: мэрия Красноярска

На острове Отдыха за Центральным стадионом открыли площадки для игры в городки. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, площадь сооружения 1,5 тысячи квадратных метров.

Площадка включает в себя три игровых поля с зонами безопасности, трибуны для зрителей, будку для судей, павильоны с раздевалками и для тренера. Ветераны спорта уже дали мастер-классы для всех желающих, на кортах даже прошли первые состязания.

В мэрии добавляют, что в скором времени на площадке будет работать инструктор, который будет выдавать инвентарь, необходимый для игры в городки.