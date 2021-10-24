В Красноярске 17-летнего подростка избил брат подруги Фото: Мария ЛЕНЦ

18 октября на Ладо Кецховели в Красноярске избили 17-летнего парня. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, юношу избил брат знакомой девушки.

Известно, что парень поругался с братом своей знакомой. В итоге его вывели на улицу и избили во дворе дома. С множественными травмами парня госпитализировали. Полиция же начала проверку – опрошены все участники происшествия.

- Подростку выдано направление для прохождения судебно-медицинского освидетельствования, по результатам которого будет принято соответствующее решение, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.