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Происшествия24 октября 2021 9:44

В Красноярске 17-летнего подростка избил брат подруги

Молодого человека госпитализировали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Красноярске 17-летнего подростка избил брат подруги

В Красноярске 17-летнего подростка избил брат подруги

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 октября на Ладо Кецховели в Красноярске избили 17-летнего парня. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, юношу избил брат знакомой девушки.

Известно, что парень поругался с братом своей знакомой. В итоге его вывели на улицу и избили во дворе дома. С множественными травмами парня госпитализировали. Полиция же начала проверку – опрошены все участники происшествия.

- Подростку выдано направление для прохождения судебно-медицинского освидетельствования, по результатам которого будет принято соответствующее решение, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.