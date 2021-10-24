Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2021 7:36

В Ачинске автобус сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Ачинске автобус сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

В Ачинске автобус сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 23 октября в Ачинске Красноярского края автобус сбил 8-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба полиции, водитель автобуса был трезв.

Известно, что трое детей 8-10 лет возвращались с прогулки в парке Победы. Подойдя к регулируемому пешеходному переходу, дети побежали через дорогу на «красный». В это время по проезжей части ехал рейсовый автобус, который сбил 8-летнюю девочку.

Водитель пытался затормозить, но уйти от столкновения не удалось. Сейчас пострадавший ребенок находится в районной больнице.

- Водитель автобуса освидетельствован на месте ДТП - признаков опьянения не выявлено. Его водительский стаж - 11 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

В Ачинске автобус сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. Фото: ГИБДД Красноярск