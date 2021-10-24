В Ачинске автобус сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 23 октября в Ачинске Красноярского края автобус сбил 8-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба полиции, водитель автобуса был трезв.

Известно, что трое детей 8-10 лет возвращались с прогулки в парке Победы. Подойдя к регулируемому пешеходному переходу, дети побежали через дорогу на «красный». В это время по проезжей части ехал рейсовый автобус, который сбил 8-летнюю девочку.

Водитель пытался затормозить, но уйти от столкновения не удалось. Сейчас пострадавший ребенок находится в районной больнице.

- Водитель автобуса освидетельствован на месте ДТП - признаков опьянения не выявлено. Его водительский стаж - 11 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.