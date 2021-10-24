Под Красноярском в ДТП с грузовиком погиб 67-летний мужчина. Фото: ГИБДД Красноярск

Утром 24 октября в Емельяновском районе на 759 километре трассы Р-255 столкнулись «Рено Дастер», двигавшийся в сторону Красноярска, и грузовик «Мерседес». Как сообщает пресс-служба ГИБДД, погиб 67-летний водитель «Рено».

По предварительной информации, водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фурой и вылетел с дороги в кювет. Пассажиров в «Рено» не было.

Фото: ГИБДД Красноярск

- Сотрудники госавтоинспекции регулируют движение транспорта на месте аварии. Проезд осуществляется по обочине, - сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска.