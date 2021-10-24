В Красноярске осудили работницу фитнес-клуба за присвоение 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 22-летнюю работницу фитнес-клуба признали виновной в присвоении. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, девушка продала «мимо кассы» более 15 абонементов.

Она предлагала клиентам купить абонементы со скидкой. Так, вместо 22 тысяч рублей она брала с покупателей от 3,5 до 13 тысяч рублей. Люди соглашались, но предприимчивая красноярка абонементы в систему не вносила, она оформляла только один экземпляр договора (для клиента), а деньги забирала себе.

В итоге схема была раскрыта. На работницу завели уголовное дело по статье «присвоение». Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

- Центральный районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год, - передают в МВД по Красноярскому краю.