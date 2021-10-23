Житель Красноярска украл «Ауди» ценой в миллион и продал в Иркутске за 200 тысяч. Стоп-кадр видео

Без малого год назад, в ноябре 2020 года, в Красноярске угнали дорогую иномарку «Ауди», не самой последней модели, но достаточно престижную и дорогую. Владелица иномарки оценила ее в миллион рублей. Машина пропала со двора жилого дома, где была припаркована на ночь. И это несмотря на систему сигнализации.

Искали подозреваемого несколько месяцев. Наконец, установили личность и место жительства. На квартиру к нему сотрудники полиции явились при поддержке бойцов ОМОНа. Чтобы вскрыть наружные двери, пустили в ход «болгарку». 37-летний хозяин квартиры поначалу отказывался признавать свою причастность к угону «Ауди».

Однако, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в его квартире обнаружены и изъяты специальные устройства для отключения сигнализаций и вскрытия автомобилей. Как оказалось, подозреваемый перегнал иномарку в Иркутскую область, где продал за 200 тысяч рублей неизвестному лицу.

В настоящее время полиция выясняет, не числится ли за мужчиной других аналогичных преступлений. И разыскивает украденный автомобиль, чтобы вернуть владелице.