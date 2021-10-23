В Красноярске перевернулся «Камаз» с бетономешалкой. Фото: ЧП Красноярск
В Красноярске перевернулся «Камаз» с бетономешалкой. Произошло это утром 23 октября на съезде с улицы Партизана Железняка на Авиаторов. Очевидцы уверяют, ехал на повороте не более 30 километров в час. Судя по фотографиям в соцсетях, грузовик лег прямо на газон, никого не задел, никому не помешал, так что помех для остального транспорта нет. И никто не пострадал. Поднимать «Камаз» пришлось с помощью автокрана.
В паблике «ЧП-Красноярск» подписчики прокомментировали (орфография сохранена):
- Все писец мешалке
- Прилёг отдохнуть
- Не удивительно как гоняют миксеры по городу груженные.
- Тропинку, скорей бетоньте ...
- Ну, устал, прилег вздремнуть. чО сразу началось то?!
- Переел, стошнило чуток...
- Газон забетонировал гад.
- Как, ну как так умудриться исполнить, ни чего не понимаю.