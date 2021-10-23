В Красноярске перевернулся «Камаз» с бетономешалкой. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске перевернулся «Камаз» с бетономешалкой. Произошло это утром 23 октября на съезде с улицы Партизана Железняка на Авиаторов. Очевидцы уверяют, ехал на повороте не более 30 километров в час. Судя по фотографиям в соцсетях, грузовик лег прямо на газон, никого не задел, никому не помешал, так что помех для остального транспорта нет. И никто не пострадал. Поднимать «Камаз» пришлось с помощью автокрана.

В паблике «ЧП-Красноярск» подписчики прокомментировали (орфография сохранена):

- Все писец мешалке

- Прилёг отдохнуть

- Не удивительно как гоняют миксеры по городу груженные.

- Тропинку, скорей бетоньте ...

- Ну, устал, прилег вздремнуть. чО сразу началось то?!

- Переел, стошнило чуток...

- Газон забетонировал гад.

- Как, ну как так умудриться исполнить, ни чего не понимаю.