В Красноярске вводится режим угрозы ЧС из-за аварийного склона Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске вводится режим угрозы ЧС локального масштаба: в старой части города между улицами Ады Лебедевой, 107 а и Красной армии, 18 может обрушиться склон вместе с кирпичной стеной. Соответствующий документ подписал накануне, 22 октября, замглавы города Владислав Логинов, сам документ опубликован на портале администрации города. Там говорится, что администрации Центрального район поручено взять объект на контроль и не допустить разрушения. Также необходимо известить жителям домов, находящихся рядом с аварийным склоном, чтобы соблюдали меры безопасности.

Из резервного фонда администрации города будут выделены средства, чтобы начать работы по решению проблемы. Будут заказаны изыскательские работы, проектно-сметная документация, затем заключат договор с подрядчиков на восстановление стены. Заниматься этим вопросом будет департамент городского хозяйства.