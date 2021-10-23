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Происшествия23 октября 2021 13:56

В Красноярске вводится режим угрозы ЧС из-за аварийного склона

Городские власти будут его ремонтировать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вводится режим угрозы ЧС из-за аварийного склона

В Красноярске вводится режим угрозы ЧС из-за аварийного склона

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске вводится режим угрозы ЧС локального масштаба: в старой части города между улицами Ады Лебедевой, 107 а и Красной армии, 18 может обрушиться склон вместе с кирпичной стеной. Соответствующий документ подписал накануне, 22 октября, замглавы города Владислав Логинов, сам документ опубликован на портале администрации города. Там говорится, что администрации Центрального район поручено взять объект на контроль и не допустить разрушения. Также необходимо известить жителям домов, находящихся рядом с аварийным склоном, чтобы соблюдали меры безопасности.

Из резервного фонда администрации города будут выделены средства, чтобы начать работы по решению проблемы. Будут заказаны изыскательские работы, проектно-сметная документация, затем заключат договор с подрядчиков на восстановление стены. Заниматься этим вопросом будет департамент городского хозяйства.