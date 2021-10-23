В Туве произошло землетрясение силой 7,3 балла Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве ранним утром 23 октября, примерно в 06:03 по местному времени, произошло землетрясение, приборы зафиксировали интенсивность 7,3 балла. При этом магнитуда восставила 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр землетрясения находится в Дзун-Хемчикском кожууне (районе) Тувы, в 11 километрах севернее города Чадан.

Подземные толчки ощущались и в соседней Хакасии, а также в южных районах Красноярского края. По данным ГУ МЧС Республики Тыва информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Кроме того, спустя немного времени в том же районе, но уже в 7 километрах от Чадана, зафиксированы новые подземные толчки, чуть слабее – 6,3 балла, магнитуда 5,6. Также сообщается и о толчках в 25 километрах от города Ак-Довурака, там же в Туве, магнитудой 5,1.