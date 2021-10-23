В Красноярском крае за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 564 случая Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12:00 часов 23 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 126 206 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 564 случая заболевания. Наибольшее количество отмечено в Красноярске – 115, Минусинске и Бородино – по 30 случаев, в Емельяновском районе – 32, в Новоселовском районе – 26, в Норильске и Рыбинском районе – по 23 новых случая.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 38 069 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 553 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 805. Проведено тестов на коронавирус всего 3 890 885, из них за последние сутки 10 948.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться. В регионах вводятся все новые и новые ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции. В частности в Красноярском крае по указу губернатора вход во многие общественные и развлекательные заведения будет возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.