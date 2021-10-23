В Красноярске сотрудница банка перевела деньги матери, чтобы закрыть кредит на 130 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудница банка перевела деньги матери, чтобы закрыть кредиты. Если бы деньги принадлежали самой женщине, не было бы вопросов. Но проблема в том, что она взяла их со счетов своего банка, то есть похитила. И теперь на нее в полиции завели уголовное дело.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошло это в период с октября 2017 года по январь 2019 года. Подозреваемая работала тогда менеджером-контролером операционного офиса. Открыла счет на имя матери и, пользуясь случаем, переводила на него деньги частями – от 4,5 тысяч до 23 тысяч рублей. Итого – 10 случаев. А уже с этого счета переводила их на погашение кредита, который взяла для своего знакомого, а тот видимо, возвращать их не собирался.

Уголовное дело заведено по статье «Присвоение или растрата», в случае, если вина будет доказана, 32-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы. А пока она находится под подпиской о невыезде.