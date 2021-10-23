В Красноярске антипрививочники-хейтеры перешли с театров на торговые центры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске противники вакцинации перенесли свое недовольство с театров на торговые центры. И первой попалась «под горячую раздачу» «Планета». Здесь находится кинотеатр «Киномакс», который подпадает под действие губернаторского указа «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции».

Согласно этому указу, до 14 ноября включительно в зале кинотеатра может находиться не более 50% от максимального числа зрителей, а с 15 ноября – не более 70 %. Плюс в эти же дни заведения общепита могут работать только с 7 утра до 23 часов ночи. И пройти в зал зрители старше 18 лет смогут только при наличии QR-кодов – либо о пройденной вакцинации, либо о том, что человек переболел ковидом, но не позднее, чем полгода назад.

Администрация «Планеты» извинилась перед своими посетителями за неудобство и попросила понимания. Многие отнеслись к этому действительно с пониманием. Но от хейтеров не обошлось. Ну, например, вот такое высказывание: «Серьезно? ну это уже днище. Чтоб сходить купить хлебушек, давайте ещё детектор лжи проходить, анализы ПЦР сдавать. То, что ты привился, не говорит о том, что ты не носишь вирус и не заражаешь других».

Добавим, что ранее досталось Драмтеатру имени Пушкина, ТЮЗу – после того, как они в соцсетях сообщили о предстоящих ограничениях, особо возмущенные зрители заявили, что идут сдавать билеты.