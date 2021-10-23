Ночью в здании правительства Красноярского края произошел пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью в здании правительства Красноярского края на проспекте Мира,110 произошел пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по краю, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 5:30 утра. На место выехали 31 единица техники и 92 человека личного состава. Конкретно от МЧС – 25 единиц техники и 75 пожарных.

Огонь был локализован на площади 60 квадратный метров к 7:20 часам утра. Пострадавших и травмированных нет. Информация о том, что пожар на Мира, 110 полностью потушен, поступила в 9:25 часов. Причины возгорания устанавливаются.