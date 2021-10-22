На какие курорты летали красноярцыэтим летом: исследование Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с помощью технологий bigdata изучил активность жителей региона, которые весной и летом летали отдыхать в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. За сезон отпусков путешественники из Красноярского краяпроговорили в аэропортах более 290 тысяч минут и израсходовалидевять тысяч Гб.

Больше всего красноярских абонентов Tele2 приняли аэропорты Сочи (40%), Краснодара (27%) и Геленджика (10%). Чаще всего путешественники улетали на отдых прямыми рейсами из Красноярска (52%). Маршруты с пересадкой в Москве выбрали 22% туристов.

По сравнению с 2020 годом количество туристов из Красноярского края, которые отправились на российские курорты на самолете, выросло на 52%. С мая по конец августа красноярцы в общей сложности совершили в аэропортах больше 240 тысяч звонков. Общая продолжительность разговоров превысила 290 тысяч минут. Также в ожидании рейса и при получении багажа отдыхающие скачали более 9 000Гб – на 72% больше, чем за отпускной период в 2020 году.

Всего с мая по конец августав российские курортные города улетели абоненты Tele2 из 80 аэропортов страны. Наиболее активными месяцами для путешествий на самолете в 2021 году сталииюнь и июль. Для сравнения, в 2020 году туристы чаще летали на российские курорты в августе, что было связано с ослаблением ограничений в связи с пандемией.