Юный житель Красноярска впервые стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

Фото: администрация

Юный 15-летний спортсмен из Красноярска впервые стал чемпионом мира по тяжелой атлетике. Как сообщают в пресс-службе администрации, Олег Прокопьев первый из красноярских спортсменов, кто смог достичь таких высот в тяжелой атлетике.

Олег выступил на первенстве мира до 17 лет в начале октября. Этим соревнованиям предшествовала победа на первенстве России и серебряная награда на первенстве Европы. Несмотря на достижения, спортсмен и тренер подошли к старту на первенстве мира со всей ответственностью.

Сейчас тяжелоатлет находится дома, в Красноярске. Задача – восстановить силы и подтянуть учебу, ведь из-за регулярных сборов и соревнований посещать занятия постоянно не получалось. 15 ноября Олег Прокопьев снова отправится на сборы в подмосковную Рузу, начнется новая подготовка.

Олег Прокопьев выступает в весовой категории 49 кг. В августе в польском городе Цеханув спортсмен завоевал три медали: малую серебряную за результат в рывке – 83 кг, малую бронзовую за толчок – 101 кг, и серебро за сумму двоеборья. В октябре красноярский тяжелоатлет выступил на первенстве мира в городе Джидда (Саудовская Аравия), завоевав малую золотую за рывок 83 кг, малую серебряную за результат в толчке – 105 кг и золотую награду за сумму двоеборья.