Красноярских водителей массово проверят на трезвость в эти выходные

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Красноярские автомобилисты будут массово проверены на трезвость в эти выходные. Как сообщают в ГИБДД, рейды будут проводиться в каждом районе города.

Массовые проверки начнутся уже вечером 22 октября. Для этого на дороги краевой столицы будут выведены дополнительные экипажи.

- Экипажи будут патрулировать городских улиц с учётом расположения увеселительных заведений и других мест массового пребывания граждан. В ночное время в разных районах города полицейские проведут проверки на трезвость с перекрытием проезжей части и тщательным контролем проезжающего транспорта, - пояснили госавтоинспекторы «Комсомольской правде».

Напоминаем, что оперативно сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синей линии» 263-10-19.