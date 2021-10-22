На Красноярск надвигается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупреждают о серьезном ухудшении погоды 23 октября – на город надвигается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с. Как сообщают в Среднесибирском УГМС, ветер будет западный, пройдет центральным районам края, в том числе ожидается и в региональной столице.

По прогнозам синоптиков, средняя температура 23 октября будет не выше 5 градусов тепла, но по ощущениям будет на -2..-3 градуса. Утром и вечером ожидается дождь, а в обед будет пасмурно, но иногда с прояснениями.

Горожан просят не выходить на улицы без особой надобности. А если уж пришлось, то быть крайне осторожными – избегать деревьев, строящихся зданий и линий электропередач.