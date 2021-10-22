Красноярцы, путешествующие на электромобилях через Иркутскую область, могут заправиться на зарядных станциях

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания En+ Group открыла пять новых электрозаправочных станций (ЭЗС) в Иркутской области – три в Иркутске, по одной Ангарске и Култуке. Инвестиции компании в проект в 2021 году составили более 17 млн рублей. Отметим, что идеи внедрения «зеленых» технологий принадлежат основателю En+ Group Олегу Дерипаска.

Зарядные станции в Иркутске открыты на автозаправочном комплексе «ОМНИ» возле рынка «Знаменский», около спортивно-развлекательного центра «7 Миля», в микрорайоне «Союз» у Академической развязки. Такое расположение позволит увеличить охват районов Иркутска, создать удобную инфраструктуру для владельцев электромобилей. Станция в поселке Култук Слюдянского района расположена на федеральной трассе на территории автозаправочного комплекса «ОМНИ». Пользователи электромобилей смогут путешествовать из Иркутска в Байкальск, а также в Тункинскую долину Республики Бурятия. Зарядная станция в Ангарске расположится на улице Чайковского, 1 (АЗС «ОМНИ»), она станет первой быстрой зарядной станцией в городе, это даст владельцам электромобилей возможность комфортной заправки на маршруте Усолье-Сибирское – Ангарск – Иркутск.

- Развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры является мировым трендом, который предполагает бережное отношение к окружающей среде. Развитие сети зарядных станций электромобилей в Иркутской области является частью общей ESG-стратегии компании – потребление на заправочных станциях En+ Group покрывается за счет выработки «зеленой» электроэнергии ГЭС, - отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. – В среднесрочной перспективе установка «быстрых» и экологичных заправочных станций предполагается по автомобильным трассам Иркутской области, в частности, в направлении населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района, Тулуна, Братска, Байкальска.

Зарядные станции En+ Group оборудованы разъемами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 кВт и разъемом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 кВт. Быстрая зарядка предполагает заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут. Доступ на все станции En+ Group и поддержка клиентов осуществляются круглосуточно.