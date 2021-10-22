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Происшествия22 октября 2021 11:15

В Красноярском крае браконьеру грозит до 5 лет за убийство трех косуль

Или мужчина может отделаться крупным штрафом
Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Уярском районе Красноярского края полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В лесу за поселком Роща полицейские нашли останки разделанной туши копытного животного. В результате оперативной работы удалось установить подозреваемого. Им оказался 56-летний мужчина, живущий в Уярском районе. У него дома нашли мясо животных и оружие.

Оказалось, что подозреваемый не имея лицензии на охоту добыл трех косуль в 50 километрах от поселка Роща в Уярском районе. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по статье 258. Мужчине грозит или крупный штраф, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В Красноярском крае браконьеру грозит до 5 лет за убийство трех косуль