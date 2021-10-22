Богучанская ГЭС в 2021 году выплатила налогов на 405,22 млн рублей больше

По итогам третьего квартала 2021 года АО «Богучанская ГЭС» выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 1 млрд. 614,9 млн. рублей. За девять месяцев текущего года выплачено 5 млрд. 823,4 млн. рублей, что на 405,22 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Увеличение налоговой отдачи обусловлено успешной производственной деятельностью предприятия, сложившейся водохозяйственной обстановкой и ростом спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири.

В течение 2021 года федеральный бюджет получил 3 млрд. 447,9 млн рублей, или на 8,08% больше, чем годом ранее. Рост отчислений произошел по налогу на доходы физических лиц (на 3 млн. рублей), налогу на прибыль организаций (на 43,3 млн. рублей), налогу на добавленную стоимость (на 116,12 млн) и другим платежам. В бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд. 223,5 млн. рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, увеличены отчисления региональной доли налога на прибыль организаций и транспортного налога. В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога поступили 12,9 млн. рублей; отчисления во внебюджетные фонды составили 139 млн. рублей.

АО «Богучанская ГЭС» входит в число крупнейших налогоплательщиков Красноярского края. По данным делового портала «Управление производством» в 2021 году Богучанская ГЭС по производительности труда занимает 12 место среди предприятий России и первое место - среди предприятий энергетики. По итогам 2020 года производительность труда на Богучанской ГЭС составляет 37,02 млн. рублей на человека, что на 7,2% больше, чем в 2019 году (34,52 млн.).