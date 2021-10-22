В Красноярском крае все чаще стали болеть описторхозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отмечен рост заболевание описторхозом – за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 783 случая. Тогда как в предыдущем году за аналогичный период было 666 случаев заболевания. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Красноярский край относится к территориям с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми биогельминтозами, из которых описторхоз остается актуальной и социально значимой проблемой на эндемичных территориях края. Возбудителем является кошачий или сибирский сосальщик, болезнь протекает с поражением печени и желчного пузыря. Заражение происходит при употреблении в пищу малосоленой рыбы карповых пород: плотвы, сороги, леща, язя, ельца, линя.

Специалисты рекомендуют для профилактики употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу. Готовить рыбу нужно после 3 – 4 недель глубокой заморозки. Необходимо помнить, что приобретать рыбу и рыбную продукцию нужно в санкционированных торговых точках при наличии документов, удостоверяющих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов пищевого сырья и пищевых продуктов.