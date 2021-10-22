На конкурс по разработке памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь» заявлено более 20 эскизных проектов

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В Красноярском крае завершен прием заявок для участия в конкурсе по разработке памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь». Как сообщает региональное правительство, заявочная компания длилась 4 месяца. За это время было подано 22 заявки – наибольшее количество поступило из Красноярска, Москвы и Московской области, также заявились представители Санкт-Петербурга, Оренбурга, Иркутска, Братска.

- Рассмотрение предоставленных проектов пройдет с 20 октября по 10 декабря 2021 года. После этого будут подведены итоги и объявлен победитель, а также имена участников, занявших призовые места. Победители получат за первое место 100 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе правительства края.

Конкурсные материалы будут оцениваться по специальной рейтинговой системе. Эскизное решение должно быть оригинальным и пластически выразительным, образ героев авиатрассы «Аляска-Сибирь» – художественно интерпретированным, а сам памятник сомаштабен и гармонично вписан в городское пространство – сквер на пересечении улиц Березина и Аэровокзальная.