Житель Красноярска выхватил сумку в подъезде у женщины и сбежал

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В Красноярске 28-летний местный житель решил ограбить 79-летнюю женщину – он выхватил в подъезде её сумку с 10 000 рублей, а затем сбежал. Как сообщают в МВД, теперь ему грозит до 7 лет колонии.

Задержать воришку удалось очень быстро – за несколько часов оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. После того, как мужчину доставили в отдел полиции, он сознался в содеянном.

В отношении ранее судимого горожанина заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.