Экс-замглавы Боготольского района приговорили к 7 годам колонии за хищение муниципального жилья стоимостью около 2 млн рублей

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В Красноярском крае осудили бывшую главу Боготольского района – женщину приговорили к 7 годам и 2 месяцам колонии общего режима за хищение муниципального жилья. Как сообщает прокуратура, был причинен ущерб государству свыше 1,9 миллиона рублей.

Оказалось, что подсудимая в 2014 году вместе со своей знакомой придумали схему по незаконному приобретению муниципального жилья. Для этого был изготовлен договор социального найма на жилое помещение в аварийном и подлежащем расселению многоквартирном доме. После того, как знакомая бывшей замглавы Боготольского района его подписала, она получила право на предоставление другого жилья взамен изымаемого в соответствии с региональной программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Женщина воспользовалась этим условием и приватизировала муниципальное помещение.

Суд признал экс-главу виновной. Помимо уголовного срока ей придется выплатить более 1,9 миллиона ущерба. Уголовное дело в отношении соучастницы находится в производстве суда.