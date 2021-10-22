Красноярские баскетболистки из «Енисея» уступили греческим спортсменкам из «Панатинайкоса» со счетом 61:69

Фото: БК ЕНИСЕЙ

Баскетболистки из красноярского клуба «Енисей» в последнем матче уступили победу греческим атлеткам из «Панатинайкоса» со счетом 61:69. Как сообщает пресс-служба БК «ЕНИСЕЙ» первые два периода сибирячки уверено лидировали, но затем немного сдали свои позиции.

- Так случилось, что лидеры «Панатинайкоса», номер 17 и номер 0 все забили. И в самый нужный момент, в концовке, когда они начали мазать включился номер 6 и попала эти трехи. А мы в не включились и в концовке проиграли 0-10. Команда проиграла последние пять минут, и я не могу объяснить, почему одни в нужный момент смогли собраться, а мы развалились, - подытожила матч главный тренер ЖБК «Енисей» Ольга Шунейкина.

Отметим, что «Енисей» потерпел второе поражение в стартовых матчах Еврокубка. В следующем матче 27 октября сибирячки встретятся с клубом «Полковице».