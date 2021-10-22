В Советском районе Красноярска водитель на Hyundai не уступил дорогу встречке и серьезно пострадал

Фото: ЧП Красноярск

В Советском районе Красноярска произошло серьезное ДТП – 39-летний водитель Hyundai не уступил дорогу встречному автомобилисту на Nissan. Две иномарки стоклнулись, водитель Hyundai был доставлен в больницу. Как сообщают в ГИБДД, оба автолюбителя были трезвые на момент аварии.

Фото: ЧП Красноярск

ДТП попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения, запись опубликована в паблике «ЧП Красноярск».

Столкновение произошло около 20 часов вечера 21 октября. 39-летний водитель на Hyundai ехал по улице 78 Добровольческой бригады со стороны улицы Октябрьская, включил левый поворот и хотел заехать в дворовой проезд, но не уступил дорогу встречному 19-летнему водителю на Nissan, произошла авария. Обе машины довольно серьезно повреждены, водитель-виновник пострадал, был доставлен в больницу, но затем отправлен на амбулаторное лечение.