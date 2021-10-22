В Красноярске пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пройдет традиционный Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева с 29 по 31 октября. Как сообщают в пресс-службе крайспорта, на соревнования заявлено более 200 человек.

Чемпионат будет принимать Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили. В турнире планируют принять участи еспортсмены из множество регионов страны - Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Амурская, Белгородская области, также республики Саха, Бурятия, Северная Осетия и другие.

Соревнования будут проходить между юношами до 18 лет в 11 весовых категориях, к участию допускаются атлеты с разрядом не ниже 1 юношеского.

В связи со сложной текущей эпидемиологической обстановкой турнир пройдет без зрителей.