Три года условно получила руководитель студенческого городка СибГУ им. Решетнёва за фиктивное трудоустройство

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесен обвинительный приговор руководителю студенческого городка СибГУ им. Решетнёва за фиктивное трудоустройство. Как сообщает прокуратура, сотруднице университета дали 3 года условно за нанесенный урон федеральному бюджету в размере 1,7 млн рублей.

- Суд установил, что подсудимая в течение 9 лет оформляла фиктивные документы о трудоустройстве с гражданами, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. В результате преступных действий злоумышленницы федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 1,7 млн рублей, - пояснили в ведомстве.

Рассмотрев материалы уголовного дела, сотрудница университет признана виновной по статьям «мошенничество» и «служебный подлог»