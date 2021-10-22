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Происшествия22 октября 2021 5:08

Три года условно получила руководитель студенческого городка СибГУ им. Решетнёва за фиктивное трудоустройство

Федеральному бюджету нанесен урон в 1,7 млн рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесен обвинительный приговор руководителю студенческого городка СибГУ им. Решетнёва за фиктивное трудоустройство. Как сообщает прокуратура, сотруднице университета дали 3 года условно за нанесенный урон федеральному бюджету в размере 1,7 млн рублей.

- Суд установил, что подсудимая в течение 9 лет оформляла фиктивные документы о трудоустройстве с гражданами, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. В результате преступных действий злоумышленницы федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 1,7 млн рублей, - пояснили в ведомстве.

Рассмотрев материалы уголовного дела, сотрудница университет признана виновной по статьям «мошенничество» и «служебный подлог»