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Общество21 октября 2021 14:15

В Железнодорожном районе Красноярска достраивается детский сад на 270 мест

Всего сейчас в Красноярске строится три детских сада
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Железнодорожном районе Красноярска достраивается детский сад на 270 мест. Фото: мэрия Красноярска

В Железнодорожном районе Красноярска достраивается детский сад на 270 мест. Фото: мэрия Красноярска

В Железнодорожном районе Красноярска на улице 8 марта достраивается детский сад на 270 мест. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас в помещения идет отделка и завершается благоустройство территории. Сдать объект планируется к декабрю, но строительство идет с опережением графика.

- На территории детсада уже уложен рулонный газон, завершается установка забора, бордюров, асфальтирование дорожек и площадок. Смонтированы почти все МАФы. На днях в помещении появится тепло, а в ноябре начнут устанавливать оборудование, - добавили в пресс-службе администрации.

Набирать детей в новый садик начнут с марта 2022 года. Здесь откроются три ясельные группы и по две младшие, средние, старшие и подготовительные группы.

Всего в Красноярске сейчас строится три детсада. В 2021 году будут сданы два – на 8 марта и в микрорайоне «Тихие зори».