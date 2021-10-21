В Красноярском крае установлен суточный рекорд заболеваемости коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

21 октября в Красноярском крае установлен рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. Как сообщает стопкоронавирус.рф, ковид подтвержден у 541 человека.

Случаев выздоровления становится меньше – 410 за сутки. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 110 653 пациента. Добавим, что 20 октября в крае также был установлен рекорд – 523 случая за сутки.

От коронавируса за сутки скончался еще 21 человек. Всего жертвами болезни стали 6 299 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 36 430 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 671 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 868. Проведено тестов на коронавирус всего 3 868 576, из них за последние сутки 12 028, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.