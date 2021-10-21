Красноярцы возмутились введением системы QR-кодов в театрах Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы-антипрививочники возмутились введением системы QR-кодов в театрах. Напомним, что краевые власти сообщают, что система, по которой люди смогут пройти в общественные места только через QR-коды, начнет работать с 1 ноября.

Театры опубликовали данную информацию в соцсетях, чем навлекли на себя гнев красноярцев, которые назвали эти меры дискриминацией. Многие начали сдавать билеты. Кто-то из-за отсутствия кодов, кто-то из идейных соображений.

- Вы же понимаете, что это сегрегация по признаку здоровья?? Чтоб попасть в театр вам может быть принести уши брюшной полости;

- Вот и приплыли мы к дискриминации. Жаль, очень жаль. Прощай любимый театр.

Также красноярцы раскритиковали театры за то, что те не предупреждают о запрете на посещение при покупке билетов:

- Почему в кассах не предупреждают, а продают билеты! Позавчера купила билет, - слова никто не сказал.

В пресс-службе Театра Пушкина «КП-Красноярск» рассказали, что бороться с комментаторами никто не собирается:

- С комментаторами бороться мы не будем. Мы просто даем максимальное разъяснение, в том числе и в личных сообщениях. Мы понимаем, что людям психологически нужно «слить» куда-то свой негатив. Мы ожидаем волну сдачи билетов, но надеемся, что наши постоянные зрители вернутся. Мы тоже понимаем людей, но просто выполняем указания и надеемся, что скоро все закончится.