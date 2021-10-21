ВТБ запускает курьерскую доставку карт пенсионерам

ВТБ обеспечит доставку дебетовых карт для клиентов старшего поколения с одновременным переводом пенсии в банк. Для ее зачисления новым клиентам теперь необязательно посещать отделения сети.

Пенсионеры, у которых пока нет карты «Мир» от ВТБ, могут заказать ее с доставкой на сайте банка или вместе с зарплатной картой. Одновременно клиентам старшего поколения предлагается на нее перевести зачисление пенсии. Курьер доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Пенсионный фонд о переводе пенсии в ВТБ. Раньше такое заявление можно было подать только через мобильное приложение ВТБ Онлайн или в офисе банка. После обработки заявки ПФР направляет клиенту сообщение с просьбой подтвердить по SMS перевод средств на новую карту. После чело ведомство рассматривает заявку и дистанционно оформляет выплаты.

«Новая услуга для людей старшего поколения позволит нам стать ближе к клиентам, которым не всегда удобно посещать офис банка. Сегодня она особенно актуальна, так как позволяет наиболее уязвимому в период пандемии сегменту получить карту и оформить зачисление пенсии, не выходя из дома. При этом всем, кто до конца года получит первую пенсию на карту ВТБ, мы начислим на счет дополнительно две тысячи рублей», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

Выпустить пенсионную карту клиент может также в рамках зарплатного проекта с работодателем. Услуга курьерской доставки карт доступна как действующим, так и новым клиентам ВТБ.