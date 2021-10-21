В Красноярске в пятницу 22 октября потеплеет до +13 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу 22 октября в Красноярске ожидается до +13 градусов. Как сообщает Гидрометцентр, тепло продлится до вечера.

Так, по прогнозу синоптиков, 22 октября днем воздух прогреется до +13 градусов. Ожидается облачность, но без осадков. Также поднимется ветер силой около 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление около 737-741 мм рт. ст.

Ночью же похолодает до +1 градуса. Синоптики ожидают снег с дождем. Сила ветра не изменится.