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Общество21 октября 2021 10:41

На Красноярской ГЭС прошла акция «Я – донор»

Около 60 сотрудников станции сдавали кровь прямо на рабочем месте
Полина КУЗНЕЦОВА
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Акцию организовал Молодежный совет станции. Фото предоставлено компанией

Акцию организовал Молодежный совет станции. Фото предоставлено компанией

На Красноярской ГЭС впервые состоялась акция «Я – донор». Мероприятие организовал молодежный совет станции. В среду, 20 октября, на ГЭС приехали сотрудники «Красноярского краевого центра крови», привезли все необходимое для взятия крови оборудование и полностью подготовили актовый зал станции для процедуры. Участие в акции приняли около 60 сотрудников станции.

- Тема благотворительной сдачи крови для нас актуальна. Списки с желающими мы собрали буквально за пару дней, - рассказывает председатель Молодежного совета Красноярской ГЭС Илья Блинов. – У нас на станции достаточно много сотрудников, которые являются постоянными донорами. Среди них есть даже почетные доноры. Есть и те, кто хотел бы сдать кровь, но по каким-либо причинам не мог, а сегодня такая возможность у них появилась. Кто-то сдавал на компоненты, у кого-то брали полностью. Благодарим Красноярский краевой центр крови, который с радостью откликнулся на наш запрос.

На станции много сотрудников, которые являются постоянными донорами. Фото предоставлено компанией

На станции много сотрудников, которые являются постоянными донорами. Фото предоставлено компанией

Отметим, что во время акции все ее участники соблюдали противоковидные требования – держали социальную дистанцию и носили защитные маски.

НАША СПРАВКА

Молодежные советы созданы на 51 предприятии компании En+ Group, в том чис ле и на Красноярской ГЭС. В них входят более 700 молодых сотрудников, которые принимают активное участие в проектах бизнес-системы, волонтерских, благотворительных акциях. Так, в 2021 году Молодежные советы организовали и провели более 30 проектов: благотворительные, волонтерские и экологические акции, праздничные поздравления для ветеранов. Во время локдауна участники молодежных советов активно участвовали в раздаче пенсионерам продуктовых наборов, приобретенных компанией, чтобы поддержать пожилых людей, находящихся в зоне особого риска по здоровью. Добавим, что социальный вектор развития компании En+ Group задал ее основатель Олег Дерипаска.