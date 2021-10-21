На Красноярской ГЭС прошла акция «Я – донор»

Акцию организовал Молодежный совет станции. Фото предоставлено компанией

На Красноярской ГЭС впервые состоялась акция «Я – донор». Мероприятие организовал молодежный совет станции. В среду, 20 октября, на ГЭС приехали сотрудники «Красноярского краевого центра крови», привезли все необходимое для взятия крови оборудование и полностью подготовили актовый зал станции для процедуры. Участие в акции приняли около 60 сотрудников станции.

- Тема благотворительной сдачи крови для нас актуальна. Списки с желающими мы собрали буквально за пару дней, - рассказывает председатель Молодежного совета Красноярской ГЭС Илья Блинов. – У нас на станции достаточно много сотрудников, которые являются постоянными донорами. Среди них есть даже почетные доноры. Есть и те, кто хотел бы сдать кровь, но по каким-либо причинам не мог, а сегодня такая возможность у них появилась. Кто-то сдавал на компоненты, у кого-то брали полностью. Благодарим Красноярский краевой центр крови, который с радостью откликнулся на наш запрос.

На станции много сотрудников, которые являются постоянными донорами. Фото предоставлено компанией

Отметим, что во время акции все ее участники соблюдали противоковидные требования – держали социальную дистанцию и носили защитные маски.

НАША СПРАВКА

Молодежные советы созданы на 51 предприятии компании En+ Group, в том чис ле и на Красноярской ГЭС. В них входят более 700 молодых сотрудников, которые принимают активное участие в проектах бизнес-системы, волонтерских, благотворительных акциях. Так, в 2021 году Молодежные советы организовали и провели более 30 проектов: благотворительные, волонтерские и экологические акции, праздничные поздравления для ветеранов. Во время локдауна участники молодежных советов активно участвовали в раздаче пенсионерам продуктовых наборов, приобретенных компанией, чтобы поддержать пожилых людей, находящихся в зоне особого риска по здоровью. Добавим, что социальный вектор развития компании En+ Group задал ее основатель Олег Дерипаска.