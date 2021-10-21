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Общество21 октября 2021 10:38

Красноярск готов принять четыре новых трамвая модели «Львенок»

Кадры опубликовал мэр Красноярска Сергей Еремин
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске готов принять четыре новых трамвая модели «Львенок». Фото: eremin__krsk

В Красноярске готов принять четыре новых трамвая модели «Львенок». Фото: eremin__krsk

Четыре новых трамвая модели «Львенок» готовятся к отправке в Красноярск. Как сообщает мэр Красноярска Сергей Еремин, скоро вагоны погрузят на платформу и отправят из Санкт-Петербурга в Красноярск.

Фото: eremin__krsk

Фото: eremin__krsk

Кадры подготовки «Львят» к отправке в Красноярск опубликовал Сергей Еремин. По его словам, это первые четыре трамвая, которые мэрия приобрела в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Всего в Красноярск планируется отправить 19 машин. Прибывать трамваи будут партиями до конца 2021 года.

Добавим, что детали трамвая изготавливало предприятие «Красноярские машиностроительные компоненты», а дизайн «Львят» разрабатывало итальянское дизайн-бюро «Italdesign»:

Фото: eremin__krsk

Фото: eremin__krsk

- Количество красноярских деталей только в одном вагоне – 1659, а их общий вес – 2,2 тонны. Дизайн интерьера с итальянским шармом – разработан с участием дизайн-бюро «Italdesign», - написал Сергей Еремин.

В Красноярске готов принять четыре новых трамвая модели «Львенок». Видео: eremin__krsk