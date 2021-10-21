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Происшествия21 октября 2021 10:18

Житель Красноярска чуть не обесточил спорткомплекс «Авангард» и застрял в электроопоре

Ему помешали сотрудники Росгвардии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Житель Красноярска чуть не обесточил спорткомплекс «Авангард» и застрял в электроопоре

Житель Красноярска чуть не обесточил спорткомплекс «Авангард» и застрял в электроопоре

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске росгвардейцы помешали мужчине обесточить спорткомплекс «Авангард» на улице Павлова. Как сообщает пресс-служба ведомства, молодой человек застрял в конструкции электроопоры.

В Росгвардии сообщают, что молодой человек залез на электроопору, чтобы украсть кабель. Но спуститься самостоятельно не смог, застрял в электроопоре и повредил конструкцию.

- Стражи правопорядка вызвали на место бригады скорой помощи и МЧС. Росгвардейцы помогли прибывшим сотрудникам МЧС аккуратно вытащить парня. После осмотра медицинскими работниками, его передали полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба красноярской Росгвардии.

Житель Красноярска застрял в электроопоре. Видео: Росгвардия Красноярского края