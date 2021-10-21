В Таежном готовится к открытию новая школа, построенная РУСАЛом

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Для сельской местности это будет уникальное учебное заведение - с бассейном, лингафонными кабинетами, мастерскими со станками для мальчиков и швейным оборудованием для девочек. Новая школа рассчитана на 386 учащихся.

«Открытие учебного заведения такого формата – настоящее событие для всего района, - отметил генеральный директор БоАЗ Андрей Картавцев, - это новые возможности и для учителей, и для учеников, позволяющие перейти на абсолютно другой уровень качества обучения».

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

В новой школе есть бассейн с тремя дорожками длиной 25 метров (максимальная глубина два метра) с душевыми, просторный спортзал со всем необходимым инвентарем. Половина земельного участка школы предусмотрена для занятия спортом, отличные беговые дорожки и спортивные площадки, включая футбольное поле. Для комфорта учеников и педагогического коллектива предусмотрено все до мелочей: электронный путеводитель по школе, гардероб с персональными кабинками, медкабинет. Особая гордость – актовый зал на 300 мест с полным комплектом музыкальной аппаратуры.

«Мы очень довольны оснащением школы. Подрядчики учли и выполнили все пожелания», - отметила Наталья Евдокимова, директор Таёжнинской школы № 7, коллектив которой и отметит новоселье в новом здании уже скоро.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Новая школа – второй из построенных в Таежном соцобъектов, которые открываются в этом году. Возводились они практически параллельно строительству Богучанского алюминиевого завода. Задачу развивать поселок и создавать комфортные условия для жизни много лет назад поставил основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска. Задача успешно выполняется – поэтапно вводятся в эксплуатацию объекты, построенные в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве. В сентябре открыл свои двери первый из двух построенных детских садов, каждый на 250 детей. Также готовится к открытию поликлиника с дневным стационаром на 12 мест и рассчитанная на 100 посещений в смену. Всего компания РУСАЛ вложила в строительство соцобъектов Таежного более 7 млрд рублей.