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Происшествия21 октября 2021 9:21

В Красноярске бомжа осудили на 19 лет колонии за двойное убийство и кражу денег

Ему также придется выплатить моральную компенсацию родственникам убитых
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске бомжа осудили на 19 лет колонии за двойное убийство и кражу денег

В Красноярске бомжа осудили на 19 лет колонии за двойное убийство и кражу денег

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд вынес приговор бомжу, обвиняемому в убийстве двух человек и краже денег. Как сообщает краевая прокуратура, мужчине назначено наказание в виде 19 лет колонии.

В июне 2020 года в Советском районе Красноярска бомж выпивал с мужчиной. В какой-то момент они поругались, подсудимый схватил кувалду и четырьмя ударами по голове убил оппонента. Тело он скинул с обрыва, обложил покрышками и поджег.

В июле того же года мужчина два дня пил с женщиной у теплотрассы. В итоге он убил знакомую, забрал банковскую карту и снял 15 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены в полном объеме, - передают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.